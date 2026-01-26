Quase 6.000 pessoas morreram nos protestos no Irã, diz ONG

Uma ONG sediada nos Estados Unidos declarou, nesta segunda-feira (26), ter confirmado a morte de quase 6.000 pessoas nos protestos brutalmente reprimidos que abalaram o Irã no início deste mês, e acrescentou que está investigando milhares de outros casos. Segundo a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA, na sigla em inglês), 5.848 pessoas morreram, incluindo 5.520 manifestantes, 77 menores de idade, 209 membros das forças de segurança e 42 transeuntes.

A ONG acrescentou que está investigando outras 17.091 possíveis mortes.

O governo relatou 3.117 mortes na quarta-feira, mas organizações de direitos humanos estimam que o número possa ser muito maior. Verificar esses números é difícil devido ao bloqueio da internet imposto pelas autoridades. As ONGs acreditam que a medida foi implementada para ocultar a dimensão da repressão. Os protestos começaram no final de dezembro contra o alto custo de vida, mas evoluíram para um movimento contra o regime teocrático no poder desde a revolução de 1979.