Presidente do México pede pessoalmente mais shows da banda de k-pop BTS

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, repercutiu, nesta segunda-feira (26), a frustração de centenas de milhares de fãs mexicanos sem ingressos para assistir à banda de k-pop BTS e escreveu uma carta incomum ao colega sul-coreano para lhe pedir mais shows. Como parte de sua turnê mundial de volta aos palcos, o BTS fará três shows na Cidade do México em maio.

Os ingressos, postos à venda no fim de semana passado, esgotaram em questão de minutos em uma demonstração do furor crescente entre os mexicanos pela cultura sul-coreana, que abrange de séries de televisão à gastronomia.

A k-popmania já tinha marcado presença no gabinete presidencial do México. Com o anúncio de que o BTS se apresentaria no país, o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, publicou um vídeo no TikTok no qual aparece cumprimentando Jin, integrante da banda, depois de um show solo em novembro. Agora, a presidente levou o tema para a diplomacia internacional.

"Cerca de um milhão de jovens" tentaram comprar ingressos para os shows do grupo de k-pop, mas só havia 150 mil entradas à venda, informou Sheinbaum nesta segunda, durante sua habitual coletiva de imprensa diária. A presidente de esquerda relatou que, durante o fim de semana, depois de ver nas redes sociais a agitação causada pelos fãs que não conseguiram comprar ingressos, consultou o chanceler: "Podemos mandar uma carta ao presidente da Coreia?". Em sua carta incomum, Sheinbaum pediu ao presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, "que venham mais vezes" ao México os aclamados artistas do k-pop, que se mantinham em pausa desde 2022, quando realizaram o serviço militar, obrigatório no país asiático para homens menores de 30 anos.