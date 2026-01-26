Parque temático Marineland obtém permissão provisória para vender 30 baleias aos EUA

O governo do Canadá concedeu, nesta segunda-feira (26), ao parque temático Marineland, uma aprovação condicional para vender suas 30 baleias beluga em perigo para parques nos Estados Unidos, após rejeitar outra solicitação de venda para a China. Situado perto das Cataratas do Niágara (nordeste), Marineland havia ameaçado sacrificá-las após afirmar que não tinha meios para mantê-las por causa de seus problemas financeiros.

O parque, fechado ao público desde 2024, foi alvo de controvérsias por anos. Desde 2019, ao menos 20 orcas e 19 belugas morreram ali, segundo um balanço da imprensa canadense.

No ano passado, Marineland anunciou que tinha encontrado uma solução: vender as belugas ao parque temático Chimelong Ocean Kingdom, na China. Mas a ministra da Pesca canadense, Joanne Thompson, rejeitou esse plano, afirmando que isso perpetuaria a exploração dos mamíferos. Como cresceram em cativeiro, as baleias não poderiam sobreviver na natureza.