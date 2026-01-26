Otan: Rutte diz que aliança militar terá papel maior no Ártico com acordo sobre a Groenlândia

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse nesta segunda-feira, 26, que o bloco militar vai assumir um papel maior na segurança do Ártico, em meio ao avanço das negociações por um acordo sobre a Groenlândia com os Estados Unidos. "Foram acordadas duas frentes de trabalho sobre a segurança da Groenlândia e do Ártico. Uma delas prevê que a Otan assuma mais responsabilidade na região", disse Rutte, na Comissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu. "Também concordamos em evitar que Rússia e China tenham mais acesso ao Ártico", acrescentou ele, após reforçar que a relação entre Europa e Otan está "melhor do que nunca".

Rutte também disse ser fundamental que a aliança militar se mantenha unida, ao afirmar que quem acha que a Europa pode se defender sem os Estados Unidos deveria "continuar sonhando". Segundo ele, os países europeus precisariam gastar até 10% do PIB em defesa sem os EUA para garantir sua segurança, o dobro do projetado atualmente para o setor.