Número de mortos em deslizamento na Indonésia sobe a 17

O número de mortos por um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 17 nesta segunda-feira(26), informou uma autoridade de resgate, no terceiro dia das operações de socorro. A enxurrada provocada por fortes chuvas atingiu no sábado uma aldeia na região de Bandung Ocidental, na ilha de Java, onde áreas residenciais foram cobertas por escombros e dezenas de pessoas tiveram de sair de suas casas.

“O balanço de mortes do deslizamento em Bandung Ocidental chegou a 17 pessoas”, disse em comunicado Abdul Muhari, da Agência Nacional de Mitigação de Desastres.

No entanto, Abdul não atualizou o número de desaparecidos, que no domingo era de 80. Os socorristas disseram que trabalham com cuidado por medo de um novo deslizamento, devido à instabilidade do terreno por causa da chuva. “O que mais nos preocupa é o risco de deslizamentos subsequentes. Às vezes, quando estamos na operação, não cuidamos das encostas que ainda podem sofrer deslizamentos”, comentou o socorrista Rifaldi Ashabi, de 25 anos.