Nove presos palestinos libertados por Israel chegaram a Gaza com a Cruz Vermelha

Um hospital em Gaza anunciou ter recebido nove prisioneiros palestinos libertados por Israel nesta segunda-feira (26), pouco depois de o Exército israelense ter anunciado a localização, identificação e repatriação dos restos mortais do último refém do atentado de 7 de outubro de 2023, que estava detido em território palestino.

"Nove detidos palestinos de Gaza chegaram ao hospital há pouco, transferidos por equipes da Cruz Vermelha, após terem sido libertados hoje pela ocupação", afirmou o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, localizado no centro de Gaza, em comunicado.