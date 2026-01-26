Nepal prende seis pessoas por fraude relacionada a resgate de turistas

O Nepal prendeu seis pessoas por uma fraude de cerca de 1,69 milhão de dólares (8,93 milhões de reais) relacionada ao resgate de turistas de helicóptero, informou a polícia nesta segunda-feira (26). A polícia descobriu provas de solicitações às seguradoras, por uma mesma operação de resgate, de voos fretados apresentados falsamente como evacuações de emergência e faturas médicas falsificadas em conivência com hospitais privados.

Todos os anos, milhares de turistas visitam o Nepal atraídos pelo Himalaia, e os resgates de emergência de helicóptero fazem parte deste mercado.