Megatempestade de inverno deixa 1 milhão sem luz nos EUA

Parcela de cerca de 60% da população está sob algum tipo de alerta, e autoridades declararam estado de emergência. Milhares de voos foram cancelados, inclusive no Brasil.Cerca de 1 milhão de casas ou estabelecimentos ficaram sem eletricidade neste domingo (25/01) devido à forte tempestade que varre os Estados Unidos. A previsão é que o mau tempo se prolongue durante a semana, levando neve, gelo, chuva e frio para diversas partes do país. O estado do Tennessee foi o estado mais atingido pelo apagão, com mais de 300 mil clientes sem energia. Já Texas, Mississippi e Louisiana tiveram cada um mais de 100 mil clientes no escuro. A tempestade se deslocou no fim de semana pelo sul até a Nova Inglaterra, no extremo nordeste do território americano, onde se localizam os estados de Maine, Vermont, Nova Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island. Uma forte nevasca estava prevista do Vale do Ohio até o Nordeste, enquanto uma "acumulação catastrófica de gelo" ameaçava desde o Baixo Vale do Mississippi até o Atlântico Médio e o sudeste do país. "É uma tempestade única no sentido de que é muito abrangente", disse a meteorologista do serviço meteorológico Allison Santorelli em entrevista por telefone. "Ela afetou áreas desde o Novo México, Texas, até a Nova Inglaterra — estamos falando de uma extensão de cerca de 2 mil milhas (aproximadamente 3,2 mil quilômetros)." Na manhã de domingo, cerca de 213 milhões de pessoas estavam sob algum tipo de alerta, disse ela, o que representa mais de 60% da população dos Estados Unidos. Estado de emergência Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS na sigla em inglês), "viagens perigosas e impactos na infraestrutura" estão ainda previstos por vários dias. Poderá haver queda de neve abundante e acúmulo de gelo com potenciais consequências "catastróficas a nível local", disse ainda o NWS. No total, 20 estados e a capital Washington declararam estado de emergência. Muitos supermercados tiveram as prateleiras esvaziadas, e cerca de 14 mil voos foram cancelados durante o fim de semana. Passageiros que pretendiam partir de aeroportos brasileiros para os Estados Unidos estiveram entre os afetados. Em Nova York, é esperado que as temperaturas permaneçam negativas durante todo o dia e a neve alcance até 30 centímetros de altura no Central Park. Autoridades pediram que a população evite deslocamentos não essenciais. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, alertou que "cinco ou seis minutos do lado de fora podem ser literalmente perigosos para a saúde". Enquanto isso, em Dallas, cidade do Texas habituada a climas mais amenos, os termômetros desceram a -6 °C. Já em Houston, no mesmo estado, centros de acolhimento foram abertos para pessoas desabrigadas. ht/md (AP, Lusa)