Keir Starmer partirá na terça-feira para uma visita oficial à China e ao Japão

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, partirá nesta terça-feira (27) para uma visita oficial à China, a primeira de um líder do Reino Unido desde 2018. A viagem o levará, em seguida, ao Japão, anunciou Downing Street nesta segunda-feira (26). Starmer "partirá na noite de terça-feira para sua viagem à China e ao Japão", disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico, sem fornecer mais detalhes.

O anúncio ocorre poucos dias depois de o governo trabalhista de Keir Starmer ter dado sinal verde ao controverso projeto de construção de uma enorme embaixada chinesa no centro de Londres.