Juíza federal avalia suspender campanha da polícia migratória em Minneapolis

Uma juíza federal de Minnesota vai avaliar, nesta segunda-feira (26), se suspende a mobilização de milhares de agentes migratórios no estado, após a comoção causada pela morte de dois cidadãos americanos nas mãos de membros do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês). Minneapolis, a cidade mais populosa do estado, tem sido palco de protestos cada vez mais tensos desde que agentes do ICE mataram a tiros Renee Good — mãe de três filhos, de 37 anos - em seu carro, em 7 de janeiro.

No último sábado, agentes do ICE mataram o enfermeiro intensivista Alex Pretti, também de 37 anos, alegando que ele pretendia agredi-los durante um confronto.

Milhares de agentes migratórios federais foram mobilizados neste estado durante semanas depois que alguns veículos de imprensa reportaram um suposto esquema de fraude atribuído a imigrantes somalis, um tema que o presidente Donald Trump tem repercutido. Um tribunal federal de Minnesota vai realizar audiências nesta segunda-feira sobre dois casos cruciais, enquanto aumenta a pressão para que seja realizada uma investigação independente sobre os homicídios. Em um dos casos, o procurador-geral do estado pediu a uma juíza federal que detenha a mobilização de agentes do ICE na região.

A outra ação se concentra em impedir que os agentes federais destruam provas relacionadas com o assassinato de Pretti. Estes litígios evidenciam o racha entre as autoridades locais e federais sobre a presença do ICE. Minneapolis, governada pelos democratas, é uma cidade santuário, o que significa que sua polícia não coopera com as forças migratórias federais.

Trump, que prometeu deter e deportar "milhões" de migrantes sem documentos, defendeu os agentes que mataram Good e Pretti e assegurou que os dois mortos pretendiam atacá-los. No entanto, evitou dizer se o agente que atirou em Pretti tinha agido de forma adequada e afirmou que sua administração estava revisando o incidente. "Estamos observando, estamos revisando tudo e vamos informar uma decisão", disse Trump ao Wall Street Journal em uma curta entrevista no domingo.

O presidente acrescentou que os agentes do ICE deixariam Minneapolis "em algum momento", sem dar um prazo específico. Nesta segunda, Trump anunciou que enviará esta noite a Minnesota seu "czar" anti-imigração, Tom Homan. "Ele não tem experiência naquela região, mas conhece e gosta de muitas pessoas de lá. Tom é rigoroso, mas justo, e se reportará diretamente a mim", informou Trump na Truth Social.