Itália pede que UE inclua Guarda Revolucionária do Irã em lista de 'organizações terroristas'

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, instou nesta segunda-feira (26) a União Europeia (UE) a incluir a Guarda Revolucionária do Irã na lista de "organizações terroristas" após a repressão mortal aos protestos. Tajani, cujo país é um dos membros fundadores da União Europeia, disse que proporá a ideia "em coordenação com outros parceiros" em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE que será realizada na quinta-feira, em Bruxelas.

"As perdas sofridas pela população civil durante os protestos exigem uma resposta clara", escreveu na rede social X. Ele também pediu que a UE imponha sanções individuais aos responsáveis.

A organização de direitos humanos com sede nos Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) afirmou nesta segunda-feira que confirmou a morte de quase 6 mil pessoas durante os protestos. A UE já sancionou centenas de autoridades iranianas pela repressão a movimentos de protesto anteriores e pelo apoio de Teerã à guerra da Rússia contra a Ucrânia. O bloco também proibiu a exportação ao Irã de uma série de componentes que poderiam ser usados na fabricação de drones e mísseis no país.