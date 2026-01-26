Israel repatria corpo de Ran Gvili, o último refém em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (26), que identificou e repatriou o corpo de Ran Gvili, o último refém mantido em Gaza, e o movimento islamista Hamas reafirmou seu compromisso com o cessar-fogo. Este anúncio põe fim a um longo processo para localizar e repatriar o último dos 251 reféns sequestrados pelos milicianos do Hamas durante o ataque sem precedentes em território israelense, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

A entrega de todos os cativos — alguns vivos e outros mortos — fazia parte dos compromissos para o cessar-fogo em vigor entre Israel e o Hamas desde 10 de outubro, após dois anos de guerra.

Gvili era oficial na unidade de elite da polícia israelense, a Yasam, e estava de licença médica no dia em que o Hamas lançou o ataque. No entanto, decidiu sair de casa com sua arma pessoal, ficou ferido e morreu em combates com os milicianos islamistas no kibutz de Alumim, segundo testemunhos. Seu corpo foi levado para Gaza. Tinha 24 anos. O Exército declarou em um comunicado à imprensa nesta segunda-feira que "após o processo de identificação realizado pelo Centro Nacional de Medicina Legal, em colaboração com a polícia israelense e o rabinato militar, representantes [do exército israelense] informaram à família do refém Ran Gvili (...) que seu ente querido foi formalmente identificado e repatriado para seu enterro".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que se tratava de uma "conquista tremenda para as Forças de Defesa de Israel, para o Estado de Israel e também para os cidadãos de Israel". "Prometemos, e eu prometi, trazer todos de volta. Trouxemos todos de volta", disse ele a repórteres no Parlamento. "Rani, um herói de Israel, foi o primeiro a entrar e o último a sair. Agora ele retorna para casa", continuou Netanyahu, usando a mesma frase da mãe do refém, Talik Gvili.

O Fórum das Famílias dos Reféns celebrou o retorno do "último refém (...) o primeiro a sair, o último a voltar". Hazem Qasem, porta-voz do movimento palestino afirmou que a devolução do corpo de Gvili a Israel confirma "o compromisso do Hamas com todos os requisitos do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, incluindo o processo de troca de prisioneiros e sua conclusão completa". A guerra entre Israel e o Hamas deixou pelo menos 71.657 mortos em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do território, considerados confiáveis pela ONU.

O ataque do Hamas no sul de Israel deixou 1.221 mortos, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses. - "Reabertura limitada" da passagem de Rafah - Antes da notícia da repatriação de Gvili, Israel anunciou a “reabertura limitada” da passagem fronteiriça de Rafah, que liga o sul de Gaza ao Egito e que também fazia parte dos pontos do acordo de cessar-fogo.