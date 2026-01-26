Irã adverte EUA por chegada de porta-aviões americano ao Oriente Médio

O Irã advertiu, nesta segunda-feira (26), que responderá de forma "contundente" a qualquer agressão dos Estados Unidos, coincidindo com o reforço da presença militar americana no Oriente Médio com a chegada de um porta-aviões. A chancelaria iraniana emitiu esta mensagem em um momento no qual uma ONG com sede nos Estados Unidos afirmou que a repressão aos protestos deixou cerca de 6.000 mortos e que está investigando outros milhares de casos com dificuldades pelo bloqueio de internet que persiste há 18 dias.

Os protestos começaram no fim de dezembro com manifestações pela crise econômica e derivaram em um movimento maciço contra o regime teocrático, estabelecido desde a revolução de 1979, com concentrações maciças a partir de 8 de janeiro.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã advertiu nesta segunda que haverá uma "resposta contundente" que provocará "arrependimento perante qualquer agressão", em declarações emitidas justo quando o porta-aviões americano 'USS Abraham Lincoln' chegou ao Oriente Médio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baqai, declarou que o Irã tem "confiança nas suas próprias capacidades". Em uma aparente referência ao porta-aviões, o porta-voz acrescentou: "A chegada de um navio de guerra deste tipo não afetará a determinação e seriedade do Irã."

O Comando Central (Centcom), responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio e partes da Ásia Central, anunciou que o navio "está estacionado atualmente no Oriente Médio para promover a segurança e a estabilidade regionais". - 'Quem semeia vento, colhe tempestade' - As autoridades iranianas instalaram em uma praça central de Teerã um enorme painel que mostra um porta-aviões destruído.

"Quem semeia vento, colhe tempestade", diz o cartaz. O grupo Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos, afirmou mais cedo que confirmou a morte de quase seis mil pessoas na onda de protestos no Irã, mas enfatizou que o número real poderia ser maior. A ONG afirmou que corroborou a morte de 5.848 pessoas, entre elas 209 membros das forças de segurança.

Não obstante, o grupo indicou que ainda investiga outras 17.091 possíveis mortes. A organização acrescentou que pelo menos 41.283 pessoas foram detidas. - Repressão e bloqueio da internet - Grupos de defesa dos direitos humanos acusam as autoridades de atirar diretamente contra os manifestantes e de ter bloqueado o acesso à internet desde 8 de janeiro para esconder a magnitude da repressão.