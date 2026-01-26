Internet empresarial pode ser restabelecida nos próximos dias no Irã

Um alto funcionário iraniano informou, nesta segunda-feira (26), que espera que o acesso à internet para as empresas seja restabelecido nos próximos dois dias, depois que as autoridades impuseram um apagão ao serviço durante uma onda de protestos contra o governo. Organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que o corte da internet permitiu ocultar uma repressão letal que deixou milhares de manifestantes mortos.

"Esperamos que o acesso das empresas à internet internacional seja restabelecido nos próximos um (dia) ou dois", declarou Hossein Rafieian, alto funcionário em assuntos de economia digital, à agência de notícias iraniana Mehr.

O monitor da internet Netblocks disse que o Irã tinha ficado desconectado da rede global durante 18 dias. Os protestos começaram no fim de dezembro por causa da situação econômica, mas se tornaram um movimento multitudinário contra o governo da República Islâmica, com enormes manifestações de rua durante vários dias a partir de 8 de janeiro, dia em que foi imposto um bloqueio da rede. As ONGs que rastreiam as mortes resultantes da repressão assinalou que seu trabalho foi dificultado pela interrupção do serviço de internet, e advertiram que os dados confirmados de mortes provavelmente sejam muito inferiores ao número real de vítimas.