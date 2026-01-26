Iêmen: rebeldes ameaçam ataques no Mar Vermelho enquanto porta-aviões dos EUA se dirige ao Irã

Rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, ameaçaram novos ataques contra navios que cruzam o corredor do Mar Vermelho, em meio à crescente tensão regional provocada pela aproximação de um porta-aviões americano e por ameaças de ação militar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Teerã. Um vídeo divulgado pelos houthis mostrou imagens de um navio em chamas acompanhadas da legenda "em breve". Embora não tenham dado detalhes, os rebeldes já atacaram mais de 100 embarcações no Mar Vermelho, em uma campanha que dizem ter como objetivo pressionar Israel pela guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Os ataques haviam sido suspensos após um cessar-fogo, mas o grupo afirmou que pode retomá-los.

As ameaças ocorrem enquanto o porta-aviões USS Abraham Lincoln e destróieres com mísseis guiados seguem para a região. Trump afirmou que o deslocamento ocorre "por precaução", caso decida agir contra o Irã, e citou como linhas vermelhas o assassinato de manifestantes pacíficos e a realização de execuções em massa de presos.