Iêmen: rebeldes ameaçam ataques no Mar Vermelho enquanto porta-aviões dos EUA se dirige ao Irã
Rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, ameaçaram novos ataques contra navios que cruzam o corredor do Mar Vermelho, em meio à crescente tensão regional provocada pela aproximação de um porta-aviões americano e por ameaças de ação militar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Teerã.
Um vídeo divulgado pelos houthis mostrou imagens de um navio em chamas acompanhadas da legenda "em breve". Embora não tenham dado detalhes, os rebeldes já atacaram mais de 100 embarcações no Mar Vermelho, em uma campanha que dizem ter como objetivo pressionar Israel pela guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Os ataques haviam sido suspensos após um cessar-fogo, mas o grupo afirmou que pode retomá-los.
As ameaças ocorrem enquanto o porta-aviões USS Abraham Lincoln e destróieres com mísseis guiados seguem para a região. Trump afirmou que o deslocamento ocorre "por precaução", caso decida agir contra o Irã, e citou como linhas vermelhas o assassinato de manifestantes pacíficos e a realização de execuções em massa de presos.
O porta-voz do Ministério da Defesa iraniano, general Reza Talaei-Nik, advertiu que qualquer ataque de Israel ou dos EUA receberia uma resposta "mais dolorosa e decisiva". A TV estatal disse que o país mantém "preparação total". No fim de semana, Teerã exibiu um cartaz ameaçando o Lincoln, apesar de ainda se recuperar de uma guerra de 12 dias em junho, na qual Israel e os EUA atingiram alvos militares e nucleares iranianos.
O Irã também restringiu voos de pequenas aeronaves privadas e viu companhias aéreas ocidentais evitarem seu espaço aéreo. Em paralelo, cresce o número de mortos na repressão a protestos iniciados em 28 de dezembro. Um grupo de direitos humanos estima 5.848 mortos e mais de 41 mil presos, enquanto o governo iraniano reconhece 3.117 mortes. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.