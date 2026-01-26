Histórica tempestade de inverno nos Estados Unidos deixa ao menos 10 mortos

Uma grande tempestade de inverno que avança nesta segunda-feira(26) por grande parte dos Estados Unidos deixou ao menos 10 mortos e provocou cancelamentos de voos, quedas de energia e pedidos para permanecer em casa por precaução. Considerada por meteorologistas como um dos piores episódios de inverno das últimas décadas nos Estados Unidos, a tempestade provocou nevascas intensas e acúmulo de gelo com consequências potencialmente “catastróficas”, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

A entidade advertiu que a população enfrentará condições semelhantes na manhã desta segunda-feira e que o frio intenso continuará por vários dias.

No estado do Texas, as autoridades confirmaram três mortes, incluindo a de uma jovem de 16 anos, em um acidente de trenó. Outras duas pessoas morreram de hipotermia na Louisiana, segundo o Departamento de Saúde do estado. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, informou que cinco pessoas foram encontradas mortas ao ar livre neste fim de semana, em meio a temperaturas glaciais. Embora não tenha confirmado que as mortes estivessem relacionadas ao clima, declarou aos jornalistas: “Não há lembrete mais poderoso do perigo do frio extremo”. “Os impactos da neve/chuva congelada persistirão pela próxima semana, com ondas de recongelamento que manterão as superfícies geladas e perigosas tanto para dirigir quanto para caminhar”, indicou o NWS.

- Apagões - O site de monitoramento PowerOutage.us mostrava mais de 840.000 clientes sem eletricidade na noite de domingo, principalmente no sul do país, onde a tempestade começou no sábado. No Tennessee, onde o gelo derrubou linhas de transmissão, mais de 300.000 clientes residenciais e comerciais ficaram sem energia. Louisiana, Mississippi e Geórgia — onde essas tempestades são menos comuns — registraram cada um mais de 100.000 interrupções no serviço.

As quedas de energia são particularmente perigosas, já que o sul está sendo atingido por um frio fora do comum que pode bater recordes, segundo as autoridades. Dezenas de milhares de residências também foram afetadas em Kentucky (centro-leste) e Geórgia (sudeste). As autoridades do Texas a Carolina do Norte e Nova York instaram os habitantes a ficar em casa devido às condições perigosas. Também foram registradas nevascas em todo o centro dos Estados Unidos, incluindo Kansas, Oklahoma e Missouri, onde alguns locais já acumulavam 20 centímetros de neve na noite de sábado, indicou o NWS.

Pelo menos 20 estados e a capital, Washington, declararam estado de emergência. - Voos cancelados e supermercados vazios - O presidente Donald Trump, que enfrentava a tempestade na Casa Branca, disse no sábado na sua plataforma Truth Social: "Continuaremos monitorando e mantendo contato com todos os estados no trajeto desta tempestade. Mantenham-se seguros e aquecidos!".