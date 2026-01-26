Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Histórica tempestade de inverno nos Estados Unidos deixa ao menos 10 mortos

Autor Daniel STUBLEN
Tipo Notícia

Uma grande tempestade de inverno que avança nesta segunda-feira(26) por grande parte dos Estados Unidos deixou ao menos 10 mortos e provocou cancelamentos de voos, quedas de energia e pedidos para permanecer em casa por precaução. 

Considerada por meteorologistas como um dos piores episódios de inverno das últimas décadas nos Estados Unidos, a tempestade provocou nevascas intensas e acúmulo de gelo com consequências potencialmente “catastróficas”, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês). 

A entidade advertiu que a população enfrentará condições semelhantes na manhã desta segunda-feira e que o frio intenso continuará por vários dias. 

No estado do Texas, as autoridades confirmaram três mortes, incluindo a de uma jovem de 16 anos, em um acidente de trenó. Outras duas pessoas morreram de hipotermia na Louisiana, segundo o Departamento de Saúde do estado. 

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, informou que cinco pessoas foram encontradas mortas ao ar livre neste fim de semana, em meio a temperaturas glaciais. Embora não tenha confirmado que as mortes estivessem relacionadas ao clima, declarou aos jornalistas: “Não há lembrete mais poderoso do perigo do frio extremo”. 

“Os impactos da neve/chuva congelada persistirão pela próxima semana, com ondas de recongelamento que manterão as superfícies geladas e perigosas tanto para dirigir quanto para caminhar”, indicou o NWS.

- Apagões -

O site de monitoramento PowerOutage.us mostrava mais de 840.000 clientes sem eletricidade na noite de domingo, principalmente no sul do país, onde a tempestade começou no sábado. 

No Tennessee, onde o gelo derrubou linhas de transmissão, mais de 300.000 clientes residenciais e comerciais ficaram sem energia. Louisiana, Mississippi e Geórgia — onde essas tempestades são menos comuns — registraram cada um mais de 100.000 interrupções no serviço. 

As quedas de energia são particularmente perigosas, já que o sul está sendo atingido por um frio fora do comum que pode bater recordes, segundo as autoridades. Dezenas de milhares de residências também foram afetadas em Kentucky (centro-leste) e Geórgia (sudeste). 

As autoridades do Texas a Carolina do Norte e Nova York instaram os habitantes a ficar em casa devido às condições perigosas. 

Também foram registradas nevascas em todo o centro dos Estados Unidos, incluindo Kansas, Oklahoma e Missouri, onde alguns locais já acumulavam 20 centímetros de neve na noite de sábado, indicou o NWS. 

Pelo menos 20 estados e a capital, Washington, declararam estado de emergência.

- Voos cancelados e supermercados vazios -

O presidente Donald Trump, que enfrentava a tempestade na Casa Branca, disse no sábado na sua plataforma Truth Social: "Continuaremos monitorando e mantendo contato com todos os estados no trajeto desta tempestade. Mantenham-se seguros e aquecidos!". 

As repartições federais estarão preventivamente fechadas nesta segunda-feira. Os aeroportos em Washington, Filadélfia e Nova York tinham quase todos os voos do dia cancelados. 

Mais de 19.000 voos com origem e destino aos Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, e milhares de outros sofreram atrasos, segundo o site especializado FlightAware. Além disso, já estão cancelados quase 2.500 voos para esta segunda-feira. 

O NWS alertou que o gelo poderia causar "cortes de eletricidade de longa duração, danos a árvores e condições de viagem extremamente perigosas ou intransitáveis". 

As prateleiras de muito supermercados ficaram vazias diante das previsões meteorológicas. A tempestade, classificada como "inusualmente extensa e de longa duração" pelo NWS, é provocada pela chegada de uma massa de ar ártico procedente do Canadá. 

Trump, um cético das mudanças climáticas, aproveitou a tempestade para fazer um comentário nesse sentido: "Por favor: O QUE ACONTECEU AO AQUECIMENTO GLOBAL?", escreveu no Truth Social. 

Os cientistas apontam que as perturbações do vórtice polar, que enviam essas massas de ar ártico para o resto da América do Norte, tornaram-se mais frequentes nos últimos 20 anos.

