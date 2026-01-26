Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas afirma que devolução de restos mortais do último refém israelense demonstra seu compromisso com o cessar-fogo

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O retorno a Israel do corpo de Ran Gvili, o último refém em Gaza, demonstra o compromisso do Hamas com o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, declarou nesta segunda-feira (26) o porta-voz do movimento islamista palestino, Hazem Qasem. 

"A descoberta do corpo do último prisioneiro israelense em Gaza confirma o compromisso do Hamas com todos os requisitos do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, incluindo o processo de troca de prisioneiros e seu completo encerramento, conforme estipulado no acordo", disse Qasem em um comunicado. 

O exército israelense anunciou nesta segunda-feira a identificação dos restos mortais de Gvili, um policial morto durante o ataque do Hamas em outubro de 2023, e seu retorno a Israel.

