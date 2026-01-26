Grande tempestade de inverno deixa ao menos 11 mortos nos EUA

Uma enorme tempestade de inverno, com temperaturas polares, atingiu grande parte dos Estados Unidos pelo terceiro dia consecutivo nesta segunda-feira (26), deixando pelo menos onze mortos, um milhão de casas sem energia e milhares de voos cancelados. As autoridades alertaram que uma massa de ar vinda do Ártico fará com que as temperaturas caiam para níveis perigosamente baixos por mais alguns dias.

As autoridades declararam estado de emergência em Washington e em cerca de outros vinte estados.

Considerada pelos meteorologistas como uma das piores tempestades de inverno nos Estados Unidos em décadas, esta tempestade trouxe fortes nevascas e acúmulo de gelo com consequências potencialmente catastróficas, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês). O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, informou que cinco pessoas foram encontradas mortas ao ar livre no fim de semana. "Embora ainda não saibamos as causas dessas mortes, não há lembrete mais forte dos perigos do frio extremo e da vulnerabilidade de muitos moradores, particularmente os nova-iorquinos em situação de rua", disse o prefeito em uma coletiva de imprensa no domingo.

No estado do Texas, as autoridades confirmaram três mortes, incluindo a de uma jovem de 16 anos que faleceu em um acidente de trenó. Em Louisiana, duas pessoas morreram de hipotermia. Além disso, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente relacionado ao mau tempo no sábado, no sudeste de Iowa, segundo a polícia local. Quase 820 mil clientes ainda estavam sem energia na manhã desta segunda-feira, principalmente no sul dos Estados Unidos, segundo o site PowerOutage.com.

No Tennessee, onde o gelo derrubou linhas de eletricidade, mais de 250 mil clientes permaneciam sem energia. Os cortes também afetaram cerca de 100 mil clientes em Louisiana e no Mississippi. Autoridades do Texas à Carolina do Norte e Nova York pediram aos moradores que permanecessem em casa devido às condições perigosas. - Vórtice polar -

A tempestade se desloca para o nordeste desde domingo, trazendo fortes nevascas para cidades densamente povoadas como Filadélfia, Nova York e Boston. "Continuaremos monitorando e mantendo contato com todos os estados no caminho desta tempestade. Mantenham-se seguros e aquecidos!", pediu o presidente Donald Trump em uma mensagem em sua plataforma Truth Social. Os principais aeroportos de Washington, Filadélfia e Nova York ficaram praticamente paralisados. Pelo menos 19.000 voos foram cancelados desde sábado e milhares de outros sofreram atrasos, segundo o site FlightAware.