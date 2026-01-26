Gigante dos videogames Ubisoft planeja cortar 'até 200 postos' de trabalho na França

A empresa já havia iniciado processos de reestruturação e chegou a fechar estúdios no exterior, mas agora parece ter chegado o momento dos cortes em suas operações na França.

A gigante francesa dos videogames Ubisoft planeja cortar "até 200 postos" em sua sede, o que representa quase 5% de seu quadro de funcionários na França, como parte de uma ampla reorganização.

A companhia informou à AFP que apenas os funcionários da sede central (chamada "Ubisoft International") sob contratos franceses serão afetados pelo plano.

Na semana passada, a Ubisoft anunciou o cancelamento de seis videogames em desenvolvimento, incluindo uma nova versão de seu clássico "Prince of Persia: As Areias do Tempo".

A empresa também anunciou uma remodelação em cinco entidades que reunirão parte de seus estúdios de criação, assim como um novo plano de economia de pelo menos 200 milhões de euros (R$ 1,23 bilhão) ao longo de dois anos.

Nos últimos anos, a Ubisoft reduziu seu quadro de funcionários em mais de 3 mil empregados e fechou vários estúdios no âmbito de um plano de economia de 300 milhões de euros (R$ 1,88 bilhão), ao qual agora se somarão outros 200 milhões.