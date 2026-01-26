Filipinas informam Pequim que estão alarmadas com disputa no Mar da China Meridional

O Departamento de Relações Exteriores das Filipinas informaram à China nesta segunda-feira (26) que está alarmado com as trocas "acaloradas" com diplomatas chineses em Manila sobre a disputa territorial de longa data entre os dois países no Mar do Sul da China. Vietnã, Malásia, Brunei e Taiwan também estão envolvidos nos impasses territoriais. A pasta alertou que as trocas contundentes e recíprocas com a China poderiam "desnecessariamente atrapalhar o espaço diplomático necessário para gerenciar as tensões no domínio marítimo", mas, no entanto, expressou apoio aos funcionários filipinos, incluindo alguns senadores, que defenderam os interesses territoriais de seu país no Mar do Sul da China.

"As opiniões deles, assim como as de vozes discordantes, são uma parte inescapável da robusta pluralidade de ideias que animam nossa sociedade democrática", escreveu em comunicado.