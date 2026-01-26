Everton arranca empate contra o lanterna Leeds (1-1) e é 11º no Inglês

O atacante do Everton, Thierno Barry, prolongou sua boa fase com um gol nos minutos finais, garantindo um empate em 1 a 1 contra o Leeds, lanterna do campeonato, na partida da Premier League disputada nesta segunda-feira (26) no encerramento da 23ª rodada. A equipe comandada por David Moyes foi vaiada ao final do primeiro tempo, depois que James Justin colocou o Leeds na frente aos 28 minutos no Hill Dickinson Stadium.

Anton Stach cruzou para Calvert-Lewin e James Tarkowski não conseguiu afastar a bola, dando tempo para Justin aproveitar a oportunidade e finalizar com precisão

Mas Barry aliviou a frustração dos torcedores do Everton com uma finalização precisa a 14 minutos do fim da partida (76'). O atacante chegou a tempo de finalizar o cruzamento rasteiro de Idrissa Gueye, encobrindo Darlow com um toque sutil. O jogador de 23 anos marcou quatro gols nos últimos cinco jogos do campeonato inglês, depois de ter balançado as redes apenas uma vez em suas primeiras 18 partidas, desde sua transferência vindo do Villarreal no ano passado. O Everton está na 10ª posição, enquanto o Leeds está seis pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League.