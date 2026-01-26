EUA: Rubio conversa com premiê iraquiano e alerta para influência do Irã

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, informou neste domingo (25) que conversou por telefone com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shiaa Al-Sudani, sobre a influência do Irã no governo de Bagdá e como isso poderia afetar a relação com os Estados Unidos.

"Rubio destacou que um governo controlado pelo Irã não consegue colocar os interesses do próprio Iraque em primeiro lugar, manter o país fora de conflitos regionais nem avançar a parceria mutuamente benéfica entre os Estados Unidos e o Iraque", informou o Departamento de Estado em nota.