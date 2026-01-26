EUA: Rubio conversa com premiê iraquiano e alerta para influência do Irã
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, informou neste domingo (25) que conversou por telefone com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shiaa Al-Sudani, sobre a influência do Irã no governo de Bagdá e como isso poderia afetar a relação com os Estados Unidos.
"Rubio destacou que um governo controlado pelo Irã não consegue colocar os interesses do próprio Iraque em primeiro lugar, manter o país fora de conflitos regionais nem avançar a parceria mutuamente benéfica entre os Estados Unidos e o Iraque", informou o Departamento de Estado em nota.
Washington está pressionando os principais líderes políticos do Iraque a formar um governo que exclua grupos de milícias poderosas apoiadas pelo Irã, enquanto o governo Trump busca conter a influência de Teerã em Bagdá.
O comunicado ainda afirma que ambas as autoridades discutiram a aceleração da transferência e a detenção de terroristas do Estado Islâmico para instalações seguras no Iraque, após recente instabilidade no nordeste da Síria. O Iraque informou neste domingo que julgará os cerca de nove mil militantes do grupo Estado Islâmico acusados de terrorismo que estão sendo transferidos de prisões e campos de detenção na vizinha Síria para o país, em virtude de um acordo mediado pelos EUA.
Os dirigentes também abordaram as deliberações em curso para a formação de um governo no Iraque, segundo o comunicado.