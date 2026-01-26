EUA: Clinton critica atuação do ice e diz que mortes em Minneapolis ameaçam liberdades civis

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton afirmou que as cenas recentes em Minneapolis e em outras cidades do país envolvendo agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) são "inaceitáveis" e representam uma ameaça às liberdades civis americanas. Em comunicado publicado no X, Clinton criticou a atuação de agentes federais de imigração e disse que cidadãos, inclusive crianças, têm sido "detidos de suas casas, locais de trabalho e das ruas", além de denunciar repressão a protestos pacíficos.

Segundo Clinton, pessoas que exerciam o direito constitucional de observar e documentar ações policiais foram "presas, espancadas e atingidas por gás lacrimogêneo". Ele citou ainda as mortes de Renee Good e Alex Pretti, baleados por agentes federais em Minneapolis, afirmando que os episódios "deveriam ter sido evitados". Para o democrata, autoridades "mentiram repetidamente" sobre o que ocorreu e adotaram táticas cada vez mais agressivas, inclusive dificultando investigações locais.