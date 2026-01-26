Espanha expulsa embaixador da Nicarágua em reciprocidade pela expulsão do seu em Manágua

O governo espanhol decidiu expulsar o embaixador da Nicarágua em Madri e outro diplomata da legação, em reciprocidade pela “injusta expulsão” de seu embaixador e adjunto em Manágua, informou nesta segunda-feira (26) uma fonte da Chancelaria espanhola. O embaixador espanhol, Sergi Farré Salvá, estava há algumas semanas na função quando foi notificado de sua expulsão, informaram meios de comunicação neste fim de semana.

Este não foi o primeiro choque diplomático entre o Executivo do socialista Pedro Sánchez e o governo atualmente liderado por Daniel Ortega e Rosario Murillo.

Em 2021, a Espanha chamou para consultas seu embaixador em Manágua, em meio a uma onda de prisões de opositores, entre eles sete candidatos à presidência, às vésperas das eleições de novembro de 2021, nas quais Ortega obteve um quarto mandato consecutivo. Em março do ano seguinte, a Nicarágua retirou seu embaixador Carlos Midence, alegando “pressões e ameaças de ingerência” do governo espanhol. Em julho de 2022, as tensões diminuíram com a chegada de uma nova embaixadora espanhola à Nicarágua.