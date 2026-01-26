Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha expulsa embaixador da Nicarágua em reciprocidade pela expulsão do seu em Manágua

O governo espanhol decidiu expulsar o embaixador da Nicarágua em Madri e outro diplomata da legação, em reciprocidade pela “injusta expulsão” de seu embaixador e adjunto em Manágua, informou nesta segunda-feira (26) uma fonte da Chancelaria espanhola.  

O embaixador espanhol, Sergi Farré Salvá, estava há algumas semanas na função quando foi notificado de sua expulsão, informaram meios de comunicação neste fim de semana. 

Este não foi o primeiro choque diplomático entre o Executivo do socialista Pedro Sánchez e o governo atualmente liderado por Daniel Ortega e Rosario Murillo. 

Em 2021, a Espanha chamou para consultas seu embaixador em Manágua, em meio a uma onda de prisões de opositores, entre eles sete candidatos à presidência, às vésperas das eleições de novembro de 2021, nas quais Ortega obteve um quarto mandato consecutivo. 

Em março do ano seguinte, a Nicarágua retirou seu embaixador Carlos Midence, alegando “pressões e ameaças de ingerência” do governo espanhol. 

Em julho de 2022, as tensões diminuíram com a chegada de uma nova embaixadora espanhola à Nicarágua. 

No ano seguinte, no entanto, a Espanha concedeu nacionalidade a mais de 300 opositores que haviam sido despojados deste vínculo que une o indivíduo ao Estado.

Ortega, ex-guerrilheiro no poder desde 2007 e que também governou a Nicarágua na década de 1980, é acusado por seus críticos e organizações humanitárias de instaurar uma “ditadura familiar” ao lado de sua esposa, Murillo, nomeada copresidente por uma reforma constitucional.

