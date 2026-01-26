Equador busca se proteger do tráfico de precursores usados na fabricação de fentanil

O Equador quer estar "um passo à frente" das máfias de precursores químicos para a produção de fentanil, em meio a uma ofensiva para desmobilizar o tráfico de drogas, declarou à AFP nesta segunda-feira (26) o vice-ministro de Segurança Pública, Jorge Rivadeneira. O país aliado de Washington teme ser impactado por este potente opioide produzido em grande parte do México, com precursores químicos procedentes da China.

No Equador "queremos dar um passo à frente de qualquer situação ou de qualquer desejo mal intencionado" das "redes internacionais dedicadas ao transporte de precursores químicos por nosso país", afirmou Rivadeniera, durante a Conferência Internacional sobre Drogas Sintéticas em Quito.

No fim de semana, a polícia equatoriana apreendeu na província de Carchi, na fronteira com a Colômbia, 10.000 frascos de cetamina, um poderoso anestésico usado na produção de drogas sintéticas. O carregamento, que partiu do Peru com destino à Colômbia, estava escondido em blocos utilizados para construção. O consumo de fentanil desencadeou uma crise sanitária sobretudo nos Estados Unidos, deixando milhares de mortos.

No encontro, que acontece até terça-feira, participam especialistas de República Dominicana, El Salvador, Colômbia, Peru, Honduras e Panamá. As descobertas de precursores químicos usados para drogas sintéticas ainda são incipientes no Equador, indicou o vice-ministro. Por este motivo, "o que queremos é blindar nosso país deste tipo de avanço de gangues internacionais", acrescentou, pedindo a "colaboração dos países vizinhos". Na semana passada, o presidente Daniel Noboa criticou no X a "falta de reciprocidade" e de "ações firmes" por parte da Colômbia para enfrentar narcotraficantes que operam dos dois lados da fronteira, e impôs uma tarifa de 30% às importações do país vizinho.