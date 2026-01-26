Emirados Árabes Unidos proíbem uso de espaço aéreo, território e água para ações contra Irã

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 26, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (EAU) reafirmou o compromisso de não permitir que o espaço aéreo, território ou águas do país sejam usados em quaisquer ações militares hostis contra o Irã. A pasta diz que os emiradenses também não fornecerão "qualquer apoio logístico" nesse sentido. No comunicado, o ministério reitera a convicção dos EAU de que "o diálogo, a redução das tensões, o respeito ao direito internacional e à soberania estatal" constituem os fundamentos mais eficazes para lidar com as crises atuais. Na nota, o país defende a resolução de problemas por via diplomática.