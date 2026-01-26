Dro Fernandez, de 18 anos, deixa Barça e assina com PSG até 2030

O jovem meia-atacante Pedro 'Dro' Fernandez, de 18 anos, revelado nas categorias de base do Barcelona, assinou contrato com o Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (26) até 2030, anunciou o clube. Formado em La Masia, a renomada academia de jovens talentos do Barça, Fernandez, que tinha contrato com o Barça até 2027, disputou cinco partidas com o time principal nesta temporada, totalizando pouco menos de 150 minutos (na LaLiga e numa partida da Liga dos Campeões), e também atuou em diversos jogos pela equipe B.

Dro Fernandez é a primeira contratação do PSG nesta janela de transferências de inverno, que se encerra na próxima semana, e pode ser o único reforço para o atual campeão francês e europeu, que pagou ao clube catalão um valor superior à sua cláusula de rescisão de € 6 milhões (cerca de R$ 37,6 milhões pela cotação atual), segundo uma fonte próxima à negociação.

Segundo vários observadores, ele se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo desejado pelo técnico Luis Enrique, com quem compartilha o mesmo agente. "Falaremos sobre isso quando tudo estiver resolvido, porque a situação tem sido desagradável", disse o presidente do Barcelona, Joan Laporta, à Catalunya Radio na noite de domingo. "Foi uma surpresa, porque havíamos concordado com uma solução diferente para seus 18 anos", continuou o presidente. "Para nossa grande surpresa, seu representante nos informou que ele não poderia cumprir o que havíamos combinado", que era uma extensão de contrato com o Barcelona.