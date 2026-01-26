Cúpula do Mar do Norte na Alemanha é marcada por tensões no Ártico

Governantes europeus se reúnem na Alemanha nesta segunda-feira (26) para discutir cooperação energética e segurança no Mar do Norte, em um contexto de incerteza diante das ambições dos Estados Unidos em relação à Groenlândia. Há tempos, a região é alvo de preocupações com uma eventual ameaça russa, mas recentemente surgiram tensões com a pressão do presidente americano, Donald Trump, em torno desse território autônomo dinamarquês situado no Ártico.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, presidirá a cúpula poucos dias depois de Trump ter desistido de ameaças de tomar a Groenlândia pela força e de impor tarifas a aliados europeus que se opusessem.

O republicano anunciou um "acordo-marco" com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, o que gerou alívio e confusão, já que até agora não foram divulgados detalhes. "Teremos de prestar mais atenção a todas as partes do território europeu da Otan", advertiu Merz na quinta-feira, após uma reunião extraordinária do Conselho Europeu. Participam da cúpula, na cidade portuária de Hamburgo, no norte do país, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen — que visitou a Groenlândia na sexta-feira —, além de representantes da Otan, da Comissão Europeia e da Islândia.

Também estarão presentes os governantes da Noruega, Países Baixos, Irlanda, Bélgica e Luxemburgo, enquanto França e Reino Unido enviarão ministros. "Dada a composição do encontro, estou certo de que a segurança no Alto Norte (Ártico) também será de interesse dos participantes", comentou Steffen Meyer, porta-voz de Merz. - Sabotagem e vigilância -

O objetivo formal da cúpula é impulsionar a expansão transfronteiriça da energia eólica marítima, do mercado de hidrogênio e da infraestrutura marítima interconectada. As preocupações com segurança estarão na agenda porque os mares do Norte e do Báltico têm sido alvo dos chamados "ataques híbridos", geralmente atribuídos à Rússia. Há suspeitas de que navios cargueiros ligados à Rússia tenham sabotado cabos submarinos de comunicação e infraestruturas críticas de vigilância nessa região.

Na Alemanha, foram detectados sobrevoos misteriosos de drones em aeroportos, bases militares e instalações industriais, que as autoridades acreditam ter sido lançados a partir de embarcações russas. Merz afirmou na semana passada que a "segurança marítima" e o "sucesso econômico compartilhado no Norte" seriam discutidos em Hamburgo. A meta é transformar o Mar do Norte no "maior reservatório de energia limpa", algo que ele classificou como de "importância crucial para uma Europa forte, segura e autossuficiente".