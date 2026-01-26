Como o expurgo de um general chinês impacta o futuro de Taiwan

A China anunciou no fim de semana uma investigação sobre a conduta do general Zhang Youxia, o mais graduado das Forças Armadas, por suspeita de graves violações de disciplina e da lei. O general era o membro militar de mais alta patente, logo abaixo do presidente Xi Jinping. Também será investigado o general Liu Zhenli, um membro de patente inferior da comissão, responsável pelo Departamento do Estado-Maior Conjunto. A medida altera praticamente toda a composição da comissão, presidida por Xi, deixando apenas um de seus seis membros intacto. Para as Forças Armadas e para a China em geral, o impacto total das mudanças ainda é desconhecido. Mas alguns especialistas dizem que as medidas também podem ter repercussões nos próximos passos de Pequim em relação a Taiwan, a ilha autogovernada que Pequim reivindica como seu próprio território.

"Xi Jinping concluiu uma das maiores expurgos na liderança militar da China na história da República Popular", disse Neil Thomas, pesquisador do Centro de Análise da China do Asia Society Policy Institute.

Aqui estão alguns elementos para entender por que a remoção do General Zhang é importante. O que motivou o expurgo militar? O Ministério da Defesa anunciou as medidas no sábado, mas não forneceu detalhes sobre as supostas irregularidades. No dia seguinte, o Diário do Exército de Libertação Popular publicou um editorial que não explicou os motivos específicos, dizendo apenas que se tratava de "suspeitas de graves violações da disciplina e da lei" e demonstrava o compromisso da China em punir a corrupção. Algo que Xi Jinping vem buscando desde os primeiros dias de sua presidência.

Rumores circularam nas redes sociais e houve algumas reportagens na mídia sobre as mudanças, mas nada oficial. "Pelas autoridades chinesas necessariamente reflita o motivo principal da remoção de Zhang", disse K. Tristan Tang, pesquisador não residente do Pacific Forum. "O ponto crucial é que Xi Jinping decidiu agir contra Zhang; uma vez iniciada uma investigação, problemas são quase inevitavelmente descobertos." Analistas afirmam que as purgas visam reformar as forças armadas e garantir a lealdade a Xi. Essas medidas fazem parte de uma campanha anticorrupção mais ampla que resultou na punição de mais de 200 mil funcionários desde que o líder chinês chegou ao poder em 2012.

Antes da demissão de Zhang e Liu, o Partido Comunista expulsou o outro vice-presidente da comissão, He Weidong, em outubro. Ele foi substituído por Zhang Shengmin, que agora é o único membro da comissão. Desde 2012, pelo menos 17 generais do Exército de Libertação Popular (ELP) foram removidos de seus cargos militares, entre eles oito que eram ex-membros de alto escalão da comissão, de acordo com uma análise de declarações militares e reportagens da mídia estatal feita pela Associated Press. Como uma mudança na cúpula militar pode impactar as ações em relação a Taiwan

Alguns acreditam que as demissões podem ter repercussões nas decisões da China sobre Taiwan, mas isso está longe de ser claro. A China considera Taiwan seu próprio território e ameaçou assumir o controle da ilha pela força, se necessário. A China também aumentou a pressão militar e, no mês passado, lançou exercícios militares em larga escala ao redor de Taiwan durante dois dias, após o governo dos EUA anunciar uma grande venda de armas para Taiwan. Thomas, do Asia Society Policy Institute, afirmou que a recente purga "enfraquece a ameaça da China em relação a Taiwan no curto prazo, mas a fortalece no longo prazo".