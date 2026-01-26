Como o expurgo de um general chinês impacta o futuro de Taiwan
A China anunciou no fim de semana uma investigação sobre a conduta do general Zhang Youxia, o mais graduado das Forças Armadas, por suspeita de graves violações de disciplina e da lei. O general era o membro militar de mais alta patente, logo abaixo do presidente Xi Jinping. Também será investigado o general Liu Zhenli, um membro de patente inferior da comissão, responsável pelo Departamento do Estado-Maior Conjunto.
A medida altera praticamente toda a composição da comissão, presidida por Xi, deixando apenas um de seus seis membros intacto. Para as Forças Armadas e para a China em geral, o impacto total das mudanças ainda é desconhecido. Mas alguns especialistas dizem que as medidas também podem ter repercussões nos próximos passos de Pequim em relação a Taiwan, a ilha autogovernada que Pequim reivindica como seu próprio território.
"Xi Jinping concluiu uma das maiores expurgos na liderança militar da China na história da República Popular", disse Neil Thomas, pesquisador do Centro de Análise da China do Asia Society Policy Institute.
Aqui estão alguns elementos para entender por que a remoção do General Zhang é importante.
O que motivou o expurgo militar?
O Ministério da Defesa anunciou as medidas no sábado, mas não forneceu detalhes sobre as supostas irregularidades. No dia seguinte, o Diário do Exército de Libertação Popular publicou um editorial que não explicou os motivos específicos, dizendo apenas que se tratava de "suspeitas de graves violações da disciplina e da lei" e demonstrava o compromisso da China em punir a corrupção. Algo que Xi Jinping vem buscando desde os primeiros dias de sua presidência.
Rumores circularam nas redes sociais e houve algumas reportagens na mídia sobre as mudanças, mas nada oficial.
"Pelas autoridades chinesas necessariamente reflita o motivo principal da remoção de Zhang", disse K. Tristan Tang, pesquisador não residente do Pacific Forum. "O ponto crucial é que Xi Jinping decidiu agir contra Zhang; uma vez iniciada uma investigação, problemas são quase inevitavelmente descobertos."
Analistas afirmam que as purgas visam reformar as forças armadas e garantir a lealdade a Xi. Essas medidas fazem parte de uma campanha anticorrupção mais ampla que resultou na punição de mais de 200 mil funcionários desde que o líder chinês chegou ao poder em 2012.
Antes da demissão de Zhang e Liu, o Partido Comunista expulsou o outro vice-presidente da comissão, He Weidong, em outubro. Ele foi substituído por Zhang Shengmin, que agora é o único membro da comissão.
Desde 2012, pelo menos 17 generais do Exército de Libertação Popular (ELP) foram removidos de seus cargos militares, entre eles oito que eram ex-membros de alto escalão da comissão, de acordo com uma análise de declarações militares e reportagens da mídia estatal feita pela Associated Press.
Como uma mudança na cúpula militar pode impactar as ações em relação a Taiwan
Alguns acreditam que as demissões podem ter repercussões nas decisões da China sobre Taiwan, mas isso está longe de ser claro.
A China considera Taiwan seu próprio território e ameaçou assumir o controle da ilha pela força, se necessário. A China também aumentou a pressão militar e, no mês passado, lançou exercícios militares em larga escala ao redor de Taiwan durante dois dias, após o governo dos EUA anunciar uma grande venda de armas para Taiwan.
Thomas, do Asia Society Policy Institute, afirmou que a recente purga "enfraquece a ameaça da China em relação a Taiwan no curto prazo, mas a fortalece no longo prazo".
Isso tornaria uma escalada militar contra a ilha mais arriscada no curto prazo devido a "um alto comando em desordem", mas, no longo prazo, significaria que o exército teria uma liderança mais leal e menos corrupta, com mais capacidades militares, disse ele.
Questionado se isso poderia reforçar a ideia de que a remoção de altos oficiais militares demonstraria que a China não está preparada para a guerra, Tang, do Pacific Forum, disse que "isso não altera fundamentalmente essa avaliação".
"Dito isso", acrescentou, "também não acredito que a prontidão de combate do Exército de Libertação Popular tenha sido severamente prejudicada".
O futuro da comissão militar permanece incerto.
Com as recentes mudanças, a comissão militar operará com apenas um dos seis membros ativos e Xi Jinping no topo, como presidente.
O editorial do Diário do Exército Popular de Libertação (PLA) afirmou que, após as ações contra Zhang e Liu, o partido está se mobilizando para "promover o rejuvenescimento do Exército Popular de Libertação e injetar um forte impulso na construção de uma força militar robusta".
Mas não está claro se os cinco cargos vagos serão preenchidos em breve ou se Xi Jinping esperará até 2027, quando haverá a eleição do novo Comitê Central do Partido Comunista Chinês, órgão responsável também pela nomeação dos novos membros da comissão militar.
Tang, do Pacific Forum, não vê nenhuma pressão sobre Xi Jinping para preencher os cargos em curto prazo.
"A menos que o objetivo seja criar um contrapeso interno para Zhang Shengmin", o único membro atual da comissão, disse ele.
*Com informações da Associated Press.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente