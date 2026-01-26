Como funciona o protocolo de 'calor extremo' no Aberto da Austrália?

Ativado no último sábado pela primeira vez, o protocolo de "calor extremo" do Aberto da Austrália voltará a entrar em vigor nesta terça-feira (27), com temperaturas rondando os 40ºC, informaram os organizadores do torneio. - Escala de cinco níveis -

Disputado em pleno verão no hemisfério sul, o Aberto da Austrália costuma sofrer com o calor sufocante.

Os organizadores do primeiro Grand Slam da temporada introduziram um "protocolo para calor extremo" em 2019, baseado em uma "escala de estresse térmico" de cinco níveis. O objetivo é "proporcionar condições de jogo justas para todos os jogadores" e "minimizar o risco de problemas de saúde relacionados ao calor". O nível de estresse térmico dos jogadores é medido em uma escala de 1 a 5, calculada com base em quatro fatores: temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e calor da radiação solar.

No primeiro nível da escala de estresse térmico, as condições de jogo não exigem monitoramento especial. No nível 2, recomenda-se um "aumento da hidratação", e no nível 3, a implementação de "estratégias de resfriamento da temperatura corporal". Quando o índice de estresse térmico atinge o nível 4, devem ser feitas "pausas prolongadas", enquanto o jogo será suspenso se o nível máximo da escala for atingido.

- Quadra coberta ou descoberta - Independentemente da quadra em que se esteja jogando, uma partida é interrompida quando o índice de estresse térmico atinge 4,6 para competições de tênis em cadeira de rodas, 4,7 para torneios juvenis e 5 para torneios de simples feminino e masculino. Nas três quadras principais de Melbourne (Rod Laver, Margaret Court e John Cain), o jogo recomeça assim que o teto retrátil se fecha e o ar-condicionado é ligado.

Atual campeão, o italiano Jannik Sinner (número 2 do mundo) teve dificuldades contra o americano Eliot Spizzirri na terceira rodada, no sábado, tendo que jogar os dois primeiros sets ao ar livre antes de virar o jogo a seu favor quando o teto da Rod Laver Arena foi fechado. Caso o limite de estresse térmico seja atingido nas quadras adjacentes, o jogo será suspenso até que o árbitro considere as condições adequadas para o seu reinício. Para cumprir essa regra, os jogos em quadra descoberta foram suspensos por cerca de cinco horas no sábado.