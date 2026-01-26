Bayern de Munique quer renovar contrato de Harry Kane
O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou nesta segunda-feira (26) que o clube bávaro iniciou conversas para renovar o contrato do astro inglês Harry Kane.
O atacante de 32 anos, que chegou ao Bayern em 2023, tem contrato até 2027.
"Estamos conversando com Harry. Estamos em negociações", garantiu Eberl durante um evento da Bundesliga em Frankfurt, acrescentando: "Todos sabemos que uma decisão terá que ser tomada em algum momento".
O CEO do clube alemão, Jan-Christian Dreesen, declarou nesta segunda-feira: "Harry tem muita confiança em nós e se sente à vontade em Munique. Ele e sua família estão bem adaptados. Portanto, não temos nenhuma razão para nos apressarmos".
Após um longo período sem conquistar títulos, Kane finalmente quebrou o jejum em 2025, quando o Bayern de Munique venceu a Bundesliga.
Nesta temporada, o Bayern tem uma vantagem de oito pontos sobre o segundo colocado no campeonato alemão e ocupa a segunda posição na Liga dos Campeões da Uefa, já tendo se classificado para as oitavas de final.
Em outubro, Kane declarou que "definitivamente se via" prolongando sua permanência na Alemanha.
O jogador da seleção inglesa marcou 119 gols em 126 partidas pelo Bayern, além de ter dado 30 assistências.
Nesta temporada, Kane marcou 34 gols em 30 jogos.
Com 21 gols em 19 jogos da Bundesliga, Kane está a caminho de quebrar o recorde de gols em uma única temporada na liga alemã, atualmente detido pelo astro polonês Robert Lewandowski, com 41 gols na temporada 2020-2021.
