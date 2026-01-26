Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque a tiros em campo de futebol no México deixa 11 mortos e 12 feridos

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Homens armados abriram fogo em um campo de futebol na cidade de Salamanca, no centro do México, neste domingo, 25, deixando ao menos 11 mortos e 12 feridos, segundo autoridades locais.

De acordo com o prefeito Cesar Prieto, os atiradores chegaram ao local ao fim de uma partida e começaram a disparar contra as pessoas que estavam no campo. Dez vítimas morreram no local e uma morreu posteriormente no hospital. Entre os feridos estão uma mulher e um menor de idade.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Prieto afirmou que o ataque está relacionado a uma "onda de crimes" que atinge o município e pediu apoio do governo federal para conter a violência. O apelo foi direcionado à presidente Claudia Sheinbaum.

A Procuradoria do Estado de Guanajuato informou que abriu investigação e que atua em conjunto com autoridades federais para reforçar a segurança na região.

Apesar do episódio, o governo mexicano afirma que a taxa de homicídios em 2025 foi a menor desde 2016, com 17,5 assassinatos por 100 mil habitantes. Especialistas, porém, avaliam que os dados oficiais podem não refletir integralmente o nível de violência no país. (Com informações da Associated Press).

