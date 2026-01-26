Ataque a tiros em campo de futebol no México deixa 11 mortos e 12 feridos

Homens armados abriram fogo em um campo de futebol na cidade de Salamanca, no centro do México, neste domingo, 25, deixando ao menos 11 mortos e 12 feridos, segundo autoridades locais.

De acordo com o prefeito Cesar Prieto, os atiradores chegaram ao local ao fim de uma partida e começaram a disparar contra as pessoas que estavam no campo. Dez vítimas morreram no local e uma morreu posteriormente no hospital. Entre os feridos estão uma mulher e um menor de idade.