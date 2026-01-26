Ataque a tiros em campo de futebol no México deixa 11 mortos e 12 feridos
Homens armados abriram fogo em um campo de futebol na cidade de Salamanca, no centro do México, neste domingo, 25, deixando ao menos 11 mortos e 12 feridos, segundo autoridades locais.
De acordo com o prefeito Cesar Prieto, os atiradores chegaram ao local ao fim de uma partida e começaram a disparar contra as pessoas que estavam no campo. Dez vítimas morreram no local e uma morreu posteriormente no hospital. Entre os feridos estão uma mulher e um menor de idade.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, Prieto afirmou que o ataque está relacionado a uma "onda de crimes" que atinge o município e pediu apoio do governo federal para conter a violência. O apelo foi direcionado à presidente Claudia Sheinbaum.
A Procuradoria do Estado de Guanajuato informou que abriu investigação e que atua em conjunto com autoridades federais para reforçar a segurança na região.
Apesar do episódio, o governo mexicano afirma que a taxa de homicídios em 2025 foi a menor desde 2016, com 17,5 assassinatos por 100 mil habitantes. Especialistas, porém, avaliam que os dados oficiais podem não refletir integralmente o nível de violência no país. (Com informações da Associated Press).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente