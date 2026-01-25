Zelenski diz que conversas entre Ucrânia, Rússia e EUA foram 'positivas'

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou que os dois dias de conversas entre oficiais ucranianos, russos e americanos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tiveram discussões "construtivas" sobre "parâmetros possíveis" para terminar a guerra. Os negociadores estiveram reunidos na sexta-feira, 23, e no sábado, 24, e devem retornar ao país do Oriente Médio para novas conversas no próximo domingo, 1. Essa foi a primeira vez que oficiais dos três países se sentaram como parte de um esforço de Washington para avançar na costura do acordo de paz entre Kiev e Moscou.

"Todas as partes concordaram em relatar a suas capitais sobre cada aspecto das negociações e coordenar mais passos com seus líderes", escreveu Zelenski no Telegram.

As reuniões abrangeram uma ampla gama de questões militares e econômicas e incluíram a possibilidade de um cessar-fogo antes de um acordo, de acordo com um oficial que conversou com a Associated Press (AP). Ainda não havia um acordo sobre um quadro final para supervisão e operação da Usina Nuclear de Zaporizhzhia na Ucrânia, que é ocupada pela Rússia e é a maior da Europa. A energia gerada na usina será compartilhada "de maneira equitativa", segundo o oficial, mas o controle dela ainda estava indefinido. Zelenski apontou que havia "uma compreensão da necessidade de monitoramento e controle americanos do processo de encerrar a guerra e garantir segurança real".

Os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner participaram ao lado de oficiais ucranianos, incluindo o negociador-chefe Rustem Umerov e Kyrylo Budanov, chefe de gabinete de Zelenski. A Rússia enviou representantes da inteligência militar e do exército, de acordo com o presidente ucraniano. Conversas Após uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Davos, na Suíça, na quinta-feira, 22, Zelenski apontou que um acordo de paz estava "próximo", mas alguns pontos relacionados a questões territoriais não haviam sido resolvidos.

O oficial americano que conversou com a AP disse que negociadores russos e ucranianos ainda precisam realizar mais conversas antes que Zelenski e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrassem pessoalmente. Apenas horas antes do início das conversas trilaterais na sexta-feira, Putin discutiu a possibilidade de um acordo com Witkoff e Kushner em Moscou. O Kremlin insiste que Kiev deve retirar suas tropas das áreas que a Rússia anexou ilegalmente, mas não tem controle completo. Durante as conversas, ataques de drones russos mataram uma pessoa e feriram quatro na capital da Ucrânia. Já em Kharkiv, 27 pessoas ficaram feridas, segundo autoridades ucranianas.