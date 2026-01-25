Zelenski diz que acordo com os EUA de garantias de segurança está '100% pronto'

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, apontou neste domingo, 25, que um documento de garantias de segurança dos Estados Unidos para Kiev está "100% pronto" após dois dias de conversas envolvendo representantes ucranianos, americanos e russos em Abu Dhabi. Durante uma conversa com jornalistas em uma visita à Lituânia, Zelenski apontou que a Ucrânia está esperando que os EUA definam uma data para a assinatura. O documento precisa ser enviado ao Congresso dos EUA e ao Parlamento ucraniano para ratificação.

Zelenski também enfatizou o esforço da Ucrânia para uma adesão à União Europeia (UE) até 2027, chamando-a de "garantia de segurança econômica".

Reunião com a Rússia O líder ucraniano descreveu as conversas em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, como provavelmente o primeiro formato trilateral em "bastante tempo" que incluiu não apenas diplomatas, mas também representantes militares de todos os três lados. As conversas, que começaram na sexta-feira, 23, e continuaram no sábado, 24, foram as mais recentes visando encerrar a invasão em grande escala da Rússia que já dura quase quatro anos. Zelenski reconheceu diferenças fundamentais entre as posições ucraniana e russa, reafirmando questões territoriais como um grande ponto de discórdia.

"Nossa posição em relação ao nosso território - a integridade territorial da Ucrânia - deve ser respeitada", disse ele. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutiu um acordo para a guerra na Ucrânia com os enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner durante conversas em Moscou na última quinta-feira. O Kremlin insistiu que, para alcançar um acordo de paz, Kiev deve retirar suas tropas das áreas no leste que a Rússia anexou ilegalmente, mas não capturou completamente. Zelenski apontou que os EUA estão tentando encontrar um compromisso, mas que "todos os lados devem estar prontos para um acordo".