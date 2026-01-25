Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vítimas de acidente ferroviário há uma semana recebem homenagens na Espanha

Uma semana após o acidente que envolveu dois trens na Espanha, com um saldo de 45 mortos, foram realizadas neste domingo (25) cerimônias de homenagem em Huelva, de onde eram a maioria das vítimas, e em Adamuz, onde ocorreu a colisão.

A estação da cidade andaluza de Huelva, de onde partiu o trem com destino a Madri no qual morreram 36 das 45 vítimas, foi palco, durante a tarde, de uma homenagem que começou com um minuto de silêncio às 19h43 locais, hora da catástrofe. Em seguida, estava prevista a leitura de poemas.

O trem da linha Huelva-Madri colidiu no último domingo na localidade de Adamuz com outro que seguia em sentido contrário, de Madri para Málaga, no qual morreram as outras 9 vítimas da catástrofe.

Além dos mortos, 22 pessoas continuavam hospitalizadas neste domingo.

Em Adamuz, cujos habitantes foram os primeiros a chegar para socorrer sobreviventes e feridos, celebrou-se uma missa de sétimo dia.

“Viemos com o coração ferido pelo que aconteceu”, disse na cerimônia o prefeito de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.

“Faz exatamente uma semana que caiu a noite, noite escura e trágica. Várias centenas de pessoas iniciaram uma viagem em direções opostas. Quarenta e cinco delas nunca chegaram ao destino esperado”, lamentou o bispo de Córdoba, Jesús Fernández, que celebrou a missa.

Enquanto se aguarda a conclusão da investigação oficial, e já descartada uma falha dos dois maquinistas, um deles morto no choque, aponta-se como primeira hipótese para o descarrilamento do primeiro trem a quebra de um trilho.

