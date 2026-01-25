UE: Von der Leyen defende parceria estratégica e diálogo com Índia, com expectativa de acordo
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) e a Índia fizeram "uma escolha clara" ao defenderem a parceria estratégica, diálogo e abertura, em postagem no X neste domingo, enquanto as partes se aproximam de um acordo de livre comércio.
"Estamos aproveitando nossas forças complementares e construindo resiliência mútua. Estamos mostrando a um mundo fragmentado que outro caminho é possível", disse.
Anteriormente, Von der Leyen afirmou que ainda há questões a serem negociadas, mas que o acordo entre UE e Índia pode ser considerado "a mãe de todos os acordos comerciais".