UE: Von der Leyen defende parceria estratégica e diálogo com Índia, com expectativa de acordo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) e a Índia fizeram "uma escolha clara" ao defenderem a parceria estratégica, diálogo e abertura, em postagem no X neste domingo, enquanto as partes se aproximam de um acordo de livre comércio.

"Estamos aproveitando nossas forças complementares e construindo resiliência mútua. Estamos mostrando a um mundo fragmentado que outro caminho é possível", disse.