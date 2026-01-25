Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump culpa 'caos' democrata pelas mortes de dois americanos por agentes federais

Trump culpa 'caos' democrata pelas mortes de dois americanos por agentes federais

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu, neste domingo (25), a culpa pelas mortes de dois americanos por agentes federais em Minneapolis à liderança democrata em cidades e estados que se recusam a cumprir sua contínua repressão à imigração. 

“Tragicamente, dois cidadãos americanos perderam suas vidas como resultado desse caos provocado pelos democratas”, escreveu Trump em uma longa publicação em sua plataforma Truth Social.

jgc/mlm/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar