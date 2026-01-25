Trump: Cidades e Estados governados por democratas se recusam a cooperar com ICE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 25, que cidades e Estados governados por democratas estão se recusando a cooperar com o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE). A declaração foi feita em post na rede Truth Social, após a morte de Alex Pretti, 51 anos, baleado por agentes federais em Minneapolis no sábado, 24. Segundo Trump, os democratas "estão, na verdade, encorajando agitadores da esquerda a obstruírem ilegalmente as operações do ICE para prender as piores pessoas" e "colocando imigrantes ilegais criminosos acima dos cidadãos que pagam impostos e obedecem à lei".

O presidente, que é republicano, disse que "tragicamente, dois cidadãos americanos perderam suas vidas como resultado desse caos causado pelos democratas". O trecho faz referência à Renee Good, 37 anos, que faleceu no dia 7 de janeiro quando um agente do ICE disparou contra seu veículo.

Trump mencionou que "em cinco Estados governados por republicanos - Texas, Geórgia, Flórida, Tennessee e Louisiana - o ICE prendeu 150.245 Imigrantes Ilegais Criminosos no último ano - com ZERO protestos, tumultos ou caos. Por quê? Porque a Polícia Local e o ICE estão cooperando e trabalhando juntos". Trump também publicou que "durante os quatro anos de liderança fracassada de Joe Biden e dos democratas, dezenas de milhões de imigrantes ilegais criminosos invadiram nosso país, incluindo centenas de milhares de assassinos, estupradores, sequestradores, traficantes de drogas e terroristas condenados". Na visão do republicano, o partido conquistou maiorias na Câmara e no Senado dos Estados Unidos em grande parte por ter prometido fechar a fronteira e "lançar a maior deportação em massa de imigrantes ilegais criminosos na história americana".