Stuttgart vence Mönchengladbach e entra de vez na luta por vaga na Champions

Autor AFP
AFP Autor
O Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach fora de casa por 3 a 0 neste domingo (25), pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões, numa disputa acirrada com Borussia Dortmund, Hoffenheim, RB Leipzig e Bayer Leverkusen.

Com 36 pontos e 19 jogos disputados, o Stuttgart ocupa a quarta colocação, a última que dá vaga na Champions da próxima temporada, igualado com o Hoffenheim (3º), que leva a melhor no saldo de gols (+16 contra +10), e com um ponto à frente do Leipzig (5º).

No entanto, Hoffenheim e Leipzig têm um jogo atrasado da 16ª rodada, que vão disputar na próxima terça-feira, contra Werder Bremen e St Pauli, respectivamente.

Neste domingo, o goleiro do Stuttgart Alexander Nübel defendeu um pênalti de Haris Tabakovic (13'), antes de Jamie Leweling abrir o placar aos 30 minutos de jogo.

No segundo tempo, depois de um gol contra de Joe Scally (67'), Deniz Undav marcou seu 11º gol na temporada (74') para dar números finais à partida.

Nesta 19ª rodada, o líder Bayern de Munique sofreu sua primeira derrota no Campeonato Alemão ao perder em casa para o Augsburg (2 a 1) no sábado.

Seus cinco perseguidores aproveitaram esse tropeço para se aproximarem na tabela, já que o Dortmund venceu o Union Berlin (3 a 0) para se colocar a oito pontos (42 contra 50). O Hoffenhein bateu o Eintracht Frankfurt (3 a 1), o Leipzig derrotou o lanterna Heidenheim (3 a 0) e Leverkusen também somou três pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 23 de janeiro:

   St Pauli - Hamburgo                            0 - 0

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   Eintracht Frankfurt - Hoffenheim               1 - 3

   Mainz - Wolfsburg                              3 - 1

   Bayer Leverkusen - Werder Bremen               1 - 0

   Bayern de Munique - Augsburg                   1 - 2

   Heidenheim - RB Leipzig                        0 - 3

   Union Berlin - Borussia Dortmund               0 - 3

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   B. Mönchengladbach - Stuttgart                 0 - 3

   (13h30) Freiburg - Colônia                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       50  19  16   2   1  72  16  56

    2. Borussia Dortmund       42  19  12   6   1  38  17  21

    3. Hoffenheim              36  18  11   3   4  38  22  16

    4. Stuttgart               36  19  11   3   5  36  26  10

    5. RB Leipzig              35  18  11   2   5  36  24  12

    6. Bayer Leverkusen        32  18  10   2   6  35  25  10

    7. Eintracht Frankfurt     27  19   7   6   6  39  42  -3

    8. Freiburg                24  18   6   6   6  29  31  -2

    9. Union Berlin            24  19   6   6   7  24  30  -6

   10. Colônia                 20  18   5   5   8  27  30  -3

   11. B. Mönchengladbach      20  19   5   5   9  23  32  -9

   12. Wolfsburg               19  19   5   4  10  28  41 -13

   13. Augsburg                19  19   5   4  10  22  36 -14

   14. Hamburgo                18  18   4   6   8  17  27 -10

   15. Werder Bremen           18  18   4   6   8  21  35 -14

   16. Mainz                   15  19   3   6  10  21  32 -11

   17. St Pauli                13  18   3   4  11  16  31 -15

   18. Heidenheim              13  19   3   4  12  17  42 -25

