Peru extraditará líder de organização criminosa preso no Paraguai

Um dos principais líderes de uma organização criminosa dedicada à extorsão e a assassinatos por encomenda no Peru, foragido desde 2022, será extraditado do Paraguai nos próximos dias, informou a polícia peruana neste domingo (25). 

Erick Moreno, líder de "Los Injertos del Cono Norte", está preso no Paraguai desde setembro, após sua captura perto de Assunção em uma operação contra o crime organizado. 

"Nesta quarta-feira, dia 28, as autoridades paraguaias entregarão Erick Moreno para que ele responda perante a justiça peruana por todos os assassinatos, sequestros, extorsões e explosões que lhe são atribuídos", declarou o comandante-geral da Polícia peruana, Óscar Arriola, a jornalistas neste domingo. 

"Ele será julgado e a sentença é fácil de prever: prisão perpétua", afirmou. 

O Ministério do Interior do Peru ofereceu uma recompensa de 286.000 dólares (1,5 milhão de reais) por informações que levassem à localização e captura de "O Monstro" Moreno, um dos criminosos mais perigosos e procurados do país. 

Moreno estava transitando entre diversos países da América do Sul, incluindo o Brasil, desde 2022. 

Em dezembro de 2023, ele foi condenado a 32 anos de prisão por roubo, homicídio, assassinato por encomenda e tráfico de drogas. 

A extorsão aumentou 19% no Peru, com 26.585 casos registrados, em comparação com 22.361 em 2024, segundo dados oficiais. 

De acordo com a polícia, tanto gangues locais quanto gangues da Colômbia, Equador e Venezuela atuam no Peru.

