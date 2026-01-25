Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Naufrágio de balsa com 342 passageiros deixa ao menos oito mortos nas Filipinas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Uma balsa que transportava 342 passageiros afundou nesta segunda-feira (26, noite de domingo no Brasil), no sul das Filipinas, deixando pelo menos oito mortos, informou um prefeito local. 

Há “oito mortes confirmadas” pelo naufrágio do M/V Trisha Kerstin 3, que seguia para a ilha de Sulu, disse no Facebook Arsina Laja Kahing-Nanoh, prefeita de uma cidade na província de Basilan. 

Um socorrista declarou à AFP que pelo menos 138 pessoas foram resgatadas inicialmente.

