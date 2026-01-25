Naufrágio de balsa com 342 passageiros deixa ao menos oito mortos nas Filipinas
Uma balsa que transportava 342 passageiros afundou nesta segunda-feira (26, noite de domingo no Brasil), no sul das Filipinas, deixando pelo menos oito mortos, informou um prefeito local.
Há “oito mortes confirmadas” pelo naufrágio do M/V Trisha Kerstin 3, que seguia para a ilha de Sulu, disse no Facebook Arsina Laja Kahing-Nanoh, prefeita de uma cidade na província de Basilan.
Um socorrista declarou à AFP que pelo menos 138 pessoas foram resgatadas inicialmente.
pam-cwl/lb/cjc/mas/icDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente