Napoli perde para Juventus e se complica na luta pelo 'Scudetto'

O Napoli, atual campeão italiano, foi derrotado pela Juventus por 3 a 0 neste domingo (25), em Turim, pela 22ª rodada da Serie A, e se complicou na luta pelo título. Os napolitanos seguem na terceira posição, mas agora estão a nove pontos da líder Inter de Milão, que na sexta-feira goleou o Pisa por 6 a 2.

O Milan (2º), que no último jogo deste domingo visita a Roma (4ª), precisa vencer para voltar a ficar a três pontos da Inter e ampliar para seis a vantagem sobre o Napoli.

Depois da derrota diante do Cagliari na semana passada, a Juventus se recuperou graças aos gols de Jonathan David (22'), Kenan Yildiz (77') e Filip Kostic (86'). A 'Vecchia Signora' é a quinta colocada, empatada com a Roma e a apenas um ponto do Napoli, acirrando a disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. A derrota chega em um momento difícil para o time napolitano, que lutará pela permanência na Champions na próxima quarta-feira.

Antes da oitava e última rodada da fase de liga, na qual receberá o Chelsea, o Napoli é o 25º colocado e precisará de uma vitória para entrar na zona de classificação para o playoff de acesso às oitavas de final. Nos demais jogos do Campeonato Italiano disputados neste domingo, a Atalanta (7ª) goleou o Parma (15º) por 4 a 0, enquanto o Bologna (8º) foi surpreendido pelo Genoa (13º) por 3 a 2 e o Sassuolo (11º) derrotou a Cremonese (14ª) por 1 a 0. -- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 23 de janeiro: Inter - Pisa 6 - 2

Sábado, 24 de janeiro: Como - Torino 6 - 0