Napoli perde para Juventus e se complica na luta pelo 'Scudetto'

AFP
AFP
O Napoli, atual campeão italiano, foi derrotado pela Juventus por 3 a 0 neste domingo (25), em Turim, pela 22ª rodada da Serie A, e se complicou na luta pelo título.

Os napolitanos seguem na terceira posição, mas agora estão a nove pontos da líder Inter de Milão, que na sexta-feira goleou o Pisa por 6 a 2.

O Milan (2º), que no último jogo deste domingo visita a Roma (4ª), precisa vencer para voltar a ficar a três pontos da Inter e ampliar para seis a vantagem sobre o Napoli.

Depois da derrota diante do Cagliari na semana passada, a Juventus se recuperou graças aos gols de Jonathan David (22'), Kenan Yildiz (77') e Filip Kostic (86').

A 'Vecchia Signora' é a quinta colocada, empatada com a Roma e a apenas um ponto do Napoli, acirrando a disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

A derrota chega em um momento difícil para o time napolitano, que lutará pela permanência na Champions na próxima quarta-feira.

Antes da oitava e última rodada da fase de liga, na qual receberá o Chelsea, o Napoli é o 25º colocado e precisará de uma vitória para entrar na zona de classificação para o playoff de acesso às oitavas de final.

Nos demais jogos do Campeonato Italiano disputados neste domingo, a Atalanta (7ª) goleou o Parma (15º) por 4 a 0, enquanto o Bologna (8º) foi surpreendido pelo Genoa (13º) por 3 a 2 e o Sassuolo (11º) derrotou a Cremonese (14ª) por 1 a 0.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 23 de janeiro:

   Inter - Pisa                                   6 - 2

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   Como - Torino                                  6 - 0

   Fiorentina - Cagliari                          1 - 2

   Lecce - Lazio                                  0 - 0

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   Sassuolo - Cremonese                           1 - 0

   Genoa - Bologna                                3 - 2

   Atalanta - Parma                               4 - 0

   Juventus - Napoli                              3 - 0

   (16h45) Roma - Milan                                

  

   Segunda-feira, 26 de janeiro:

   (16h45) Hellas Verona - Udinese                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   52  22  17   1   4  50  19  31

    2. Milan                   46  21  13   7   1  34  16  18

    3. Napoli                  43  22  13   4   5  31  20  11

    4. Roma                    42  21  14   0   7  26  12  14

    5. Juventus                42  22  12   6   4  35  17  18

    6. Como                    40  22  11   7   4  37  16  21

    7. Atalanta                35  22   9   8   5  30  20  10

    8. Bologna                 30  22   8   6   8  32  27   5

    9. Lazio                   29  22   7   8   7  21  19   2

   10. Udinese                 26  21   7   5   9  22  33 -11

   11. Sassuolo                26  22   7   5  10  24  28  -4

   12. Cagliari                25  22   6   7   9  24  31  -7

   13. Genoa                   23  22   5   8   9  25  31  -6

   14. Cremonese               23  22   5   8   9  20  29  -9

   15. Parma                   23  22   5   8   9  14  26 -12

   16. Torino                  23  22   6   5  11  21  40 -19

   17. Lecce                   18  22   4   6  12  13  29 -16

   18. Fiorentina              17  22   3   8  11  24  34 -10

   19. Hellas Verona           14  21   2   8  11  17  34 -17

   20. Pisa                    14  22   1  11  10  18  37 -19

