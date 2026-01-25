Mianmar encerra última rodada de eleições convocadas pela junta militar

Os birmaneses votaram neste domingo(25) na última fase das eleições legislativas, nas quais um partido pró-militar desponta como vencedor do processo, criticado como uma manobra para consolidar o poder da junta cinco anos após o golpe de Estado. Os colégios eleitorais fecharam às 16h locais (6h30 em Brasília) após a terceira e última fase destes pleitos, que se prolongaram por um mês no país do Sudeste Asiático.

Desde a sua independência em 1948, Mianmar foi governada por regimes militares até que os generais cederam lugar a um governo civil para uma década de reformas.

Esse parêntese democrático terminou em 2021 com um golpe de Estado militar e a detenção da ex-líder e Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, o que mergulhou o país em uma guerra civil e crise humanitária. A junta afirma que as eleições permitirão o retorno da democracia, mas na realidade não podem ser realizadas em vastas zonas controladas pelos rebeldes e, além disso, o partido de Aung San Suu Kyi, ainda presa, foi dissolvido. O governista Partido da União, Solidariedade e Desenvolvimento (PUSD) está na liderança para obter uma vitória esmagadora.

- "O caminho escolhido" - O chefe da junta, Min Aung Hlaing, afirmou neste domingo que estas eleições são “o caminho escolhido pelo povo”. “O povo de Mianmar pode apoiar quem quiser apoiar”, declarou a jornalistas em um centro eleitoral de Mandalay, a segunda maior cidade do país. Uma habitante de Yangon de 34 anos, que pediu para permanecer anônima por motivos de segurança, declarou à AFP que “não espero nada destas eleições (...) Simplesmente acho que as coisas continuarão estagnadas”.

Jornalistas da AFP observaram as votações em Mandalay, onde o professor de 53 anos Zaw Ko Ko Mying foi às urnas cedo. “Ainda que não espere muito, quero ver um país melhor”, comentou. “Fico aliviado após votar, é como cumprir o meu dever”. Nas duas primeiras fases das eleições, o PUSD, considerado por especialistas como um braço civil da junta, obteve mais de 85% dos assentos da Câmara Baixa em disputa e dois terços dos da Câmara Alta. A Constituição, redigida pelo exército, reserva ainda um quarto dos assentos de cada casa às forças armadas. As duas câmaras legislativas deverão escolher o presidente, e o chefe da junta, Hlaing, não descartou a possibilidade de se candidatar ao cargo.