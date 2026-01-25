Manifestantes exigem que agentes de imigração deixem Minneapolis após morte de enfermeiro

Democratas exigiram que os agentes federais de imigração deixem Minnesota depois de um agente da Patrulha de Fronteira dos EUA matar a tiros um homem em Minneapolis, desencadeando confrontos com manifestantes que tomaram as ruas da cidade, já abalada pela morte de uma mulher por um agente de imigração no último dia 7. O tiroteio mais recente também desencadeou uma batalha judicial pelo controle da investigação.

Autoridades federais afirmam que agentes atiraram em legítima defesa na manhã de sábado, 24, quando Alex Pretti, um enfermeiro de UTI de 37 anos, interveio em uma discussão entre um agente de imigração e uma mulher na rua. As autoridades dizem que Pretti estava armado, mas nenhum vídeo gravado por testemunhas mostra ele portando uma arma. O chefe de polícia de Minneapolis afirmou que Pretti tinha porte de arma.

A família de Pretti disse estar "com o coração partido, mas também muito revoltada" com as autoridades, afirmando em um comunicado que ele era uma alma bondosa que queria fazer a diferença no mundo. Um juiz federal já emitiu uma ordem impedindo o governo Trump de "destruir ou alterar provas" relacionadas ao tiroteio, após autoridades estaduais e municipais entrarem com uma ação judicial. O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, afirmou que o processo judicial apresentado no sábado, 24, visa preservar as provas coletadas por autoridades federais que as autoridades estaduais ainda não puderam examinar.

Segundo Ellison, a investigação tem de ser "completa, imparcial e transparente". Uma audiência está marcada para segunda-feira, 26, no tribunal federal de St. Paul. A Guarda Nacional de Minnesota estava auxiliando a polícia local sob as ordens do governador Tim Walz, disseram autoridades, com tropas enviadas tanto para o local do tiroteio quanto para um prédio federal onde policiais têm se confrontado diariamente com manifestantes. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou em uma coletiva de imprensa que Pretti apareceu para "impedir uma operação policial". Ela questionou por que ele estava armado, mas não ofereceu detalhes sobre se Pretti sacou a arma ou a exibiu para os policiais.

Mas grupos defensores do direito ao porte de armas observaram que é legal portar armas de fogo durante protestos. "Todo cidadão pacífico de Minnesota tem o direito de possuir e portar armas - inclusive ao participar de protestos, atuar como observador ou exercer seus direitos da Primeira Emenda", afirmou o Grupo de Proprietários de Armas de Minnesota em um comunicado. "Esses direitos não desaparecem quando alguém está legalmente armado." Trump culpa os democratas

O presidente se manifestou nas redes sociais, criticando duramente Walz e o prefeito de Minneapolis. Ele compartilhou imagens da arma que, segundo as autoridades de imigração, foi recuperada e disse: "O que é isso? Onde está a polícia local? Por que não permitiram que eles protegessem os agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA)?" Trump afirmou que o governador e o prefeito democratas estão "incitando a insurreição com sua retórica pomposa, perigosa e arrogante".