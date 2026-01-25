Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 20 túmulos judaicos vandalizados em cemitério de Barcelona

Autor AFP
Mais de 20 túmulos judaicos em um cemitério de Barcelona foram vandalizados no sábado, informou a comunidade judaica espanhola neste domingo (25). O incidente foi confirmado pela polícia e condenado pelas autoridades. 

"Estamos cientes desses acontecimentos e abrimos uma investigação", disse um porta-voz da polícia catalã à AFP, sem especificar o número exato de túmulos danificados na seção judaica do cemitério de Les Corts. 

A Federação das Comunidades Judaicas da Espanha (FCJE) condenou em um comunicado "o ato antissemita desprezível que consistiu na profanação e vandalismo de vários túmulos no cemitério judaico de Les Corts no sábado, 24 de janeiro". 

"Exigimos que as autoridades tomem a máxima firmeza contra o antissemitismo", acrescentou o comunicado. 

Uma porta-voz da FCJE confirmou que mais de 20 túmulos foram profanados, em um comunicado enviado à AFP. 

A FCJE associou esses eventos a um mapa que destacava locais e empresas em Barcelona ligados à comunidade judaica e israelense, criado por ativistas pró-palestinos e posteriormente removido da internet. 

"Com esses eventos, o nível de antissemitismo deu um salto alarmante, passando de palavras para ações, da incitação ao ataque direto", acrescentou a federação.

