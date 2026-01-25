Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel anuncia 'reabertura limitada' da passagem de fronteira de Rafah

Israel anuncia 'reabertura limitada' da passagem de fronteira de Rafah

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Israel aceitou uma “reabertura limitada” da passagem fronteiriça de Rafah entre Gaza e o Egito, informou nesta segunda-feira (26, noite de domingo no Brasil) o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, após conversas com enviados americanos em Jerusalém. 

“Como parte do plano de 20 pontos do presidente [Donald] Trump, Israel aceitou uma reabertura limitada da passagem de Rafah apenas para o tráfego de pedestres, sujeita a um mecanismo de inspeção israelense completo”, disse o gabinete de Netanyahu na plataforma X.

roc/jnd/cjc/cr/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar