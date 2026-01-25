Israel anuncia 'reabertura limitada' da passagem de fronteira de Rafah

Israel aceitou uma “reabertura limitada” da passagem fronteiriça de Rafah entre Gaza e o Egito, informou nesta segunda-feira (26, noite de domingo no Brasil) o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, após conversas com enviados americanos em Jerusalém.

“Como parte do plano de 20 pontos do presidente [Donald] Trump, Israel aceitou uma reabertura limitada da passagem de Rafah apenas para o tráfego de pedestres, sujeita a um mecanismo de inspeção israelense completo”, disse o gabinete de Netanyahu na plataforma X.