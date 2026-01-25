Israel anuncia busca em cemitério de Gaza por restos mortais do último refém

As forças israelenses realizaram buscas em um cemitério no norte de Gaza, neste domingo (25), em busca dos restos mortais de Ran Gvili, o último refém mantido em território palestino após os ataques do Hamas em outubro de 2023, informou o gabinete do primeiro-ministro.

"A operação acontece em um cemitério no norte de Gaza e envolve extensos esforços de busca, utilizando todos os recursos de inteligência disponíveis", disse o gabinete de Benjamin Netanyahu, acrescentando que os esforços continuarão "enquanto for necessário".