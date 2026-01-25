Iraque processará militantes do Estado Islâmico transferidos pela Síria em acordo com EUA

O Iraque processará e julgará os cerca de nove mil militantes do grupo Estado Islâmico (EI) acusados de terrorismo que estão sendo transferidos de prisões e campos de detenção na vizinha Síria para o país, em virtude de um acordo mediado pelos EUA, informou Bagdá neste domingo. O anúncio ocorreu após uma reunião de altos funcionários de segurança e políticos. O exército americano iniciou o processo de transferência na sexta-feira e, no domingo, outros 125 prisioneiros do grupo foram transferidos, segundo dois oficiais de segurança iraquianos que falaram à Associated Press sob condição de anonimato. Até o momento, 275 prisioneiros chegaram ao Iraque, um processo que, segundo as autoridades, tem sido lento, já que Washington tem feito o transporte por via aérea.

A necessidade de transferi-los surgiu depois que as forças do governo sírio, ainda em formação, expulsaram, no mês passado, combatentes curdos sírios - outrora importantes aliados dos EUA na luta contra o EI - de áreas do nordeste da Síria que controlavam há anos e onde guardavam campos de prisioneiros do grupo. Tanto Damasco quanto Washington acolheram favoravelmente a oferta de Bagdá de transferir os prisioneiros para o Iraque.