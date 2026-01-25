Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iraque processará militantes do Estado Islâmico transferidos pela Síria em acordo com EUA

O Iraque processará e julgará os cerca de nove mil militantes do grupo Estado Islâmico (EI) acusados de terrorismo que estão sendo transferidos de prisões e campos de detenção na vizinha Síria para o país, em virtude de um acordo mediado pelos EUA, informou Bagdá neste domingo. O anúncio ocorreu após uma reunião de altos funcionários de segurança e políticos.

O exército americano iniciou o processo de transferência na sexta-feira e, no domingo, outros 125 prisioneiros do grupo foram transferidos, segundo dois oficiais de segurança iraquianos que falaram à Associated Press sob condição de anonimato. Até o momento, 275 prisioneiros chegaram ao Iraque, um processo que, segundo as autoridades, tem sido lento, já que Washington tem feito o transporte por via aérea.

A necessidade de transferi-los surgiu depois que as forças do governo sírio, ainda em formação, expulsaram, no mês passado, combatentes curdos sírios - outrora importantes aliados dos EUA na luta contra o EI - de áreas do nordeste da Síria que controlavam há anos e onde guardavam campos de prisioneiros do grupo. Tanto Damasco quanto Washington acolheram favoravelmente a oferta de Bagdá de transferir os prisioneiros para o Iraque.

As tropas sírias tomaram o campo de al-Hol - que abrigava famílias de militantes do EI - das mãos da força liderada pelos curdos, que se retirou como parte de um cessar-fogo. Agora, os confrontos entre o exército sírio e as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, reacenderam os temores de que o EI ative suas células adormecidas nessas áreas e que detentos do grupo escapem. O governo sírio, em seu acordo inicial com os curdos, afirmou que assumiria a responsabilidade pelos prisioneiros do EI.

Bagdá tem se preocupado particularmente com a possibilidade de que os detentos do EI que escaparam se reagrupem e ameacem a segurança do Iraque e sua região na extensa fronteira entre a Síria e o Iraque.

