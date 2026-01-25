Guarda Revolucionária do Irã alerta os EUA de que sua força está com o 'dedo no gatilho'

O comandante da Guarda Revolucionária paramilitar do Irã, força que teve papel central na repressão a protestos nacionais recentes - uma ofensiva que deixou milhares de mortos -, alertou que suas tropas estão "mais prontas do que nunca, com o dedo no gatilho", enquanto navios de guerra dos Estados Unidos se dirigem ao Oriente Médio. A Nournews, agência de notícias próxima ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, informou em seu canal no Telegram que o comandante, general Mohammad Pakpour, advertiu os Estados Unidos e Israel para que "evitem qualquer erro de cálculo".

"A Guarda Revolucionária Islâmica e o querido Irã estão mais prontos do que nunca, com o dedo no gatilho, para executar as ordens e diretrizes do comandante em chefe", disse Pakpour, segundo a Nournews.

A tensão segue elevada entre o Irã e os Estados Unidos após a repressão sangrenta aos protestos iniciados em 28 de dezembro, desencadeados pelo colapso da moeda iraniana, o rial, e que se espalharam pelo país por cerca de duas semanas. Enquanto isso, o número de pessoas que ativistas relatam ter sido presas saltou para mais de 40 mil, à medida que crescem os temores de que alguns possam enfrentar a pena de morte. Alertas de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem advertido repetidamente Teerã, estabelecendo duas linhas vermelhas para o uso da força militar: a morte de manifestantes pacíficos e a execução em massa de pessoas presas durante os protestos. Trump também afirmou diversas vezes que o Irã interrompeu a execução de 800 pessoas detidas nos protestos. Ele não detalhou a fonte dessa informação, que foi veementemente negada na sexta-feira pelo procurador-geral do Irã, Mohammad Movahedi, em declarações divulgadas pela agência judicial Mizan. Na quinta-feira, Trump disse, a bordo do Air Force One, que os Estados Unidos estavam deslocando navios de guerra em direção ao Irã "apenas por precaução", caso decida agir.

"Temos uma frota enorme seguindo naquela direção e talvez não precisemos usá-la", afirmou Trump. Um oficial da Marinha dos EUA, que falou sob condição de anonimato para tratar de movimentações militares, disse na quinta-feira que o porta-aviões USS Abraham Lincoln e outros navios que o acompanham estavam no Oceano Índico. Trump também mencionou as várias rodadas de negociações entre autoridades americanas e o Irã sobre o programa nuclear iraniano antes de Israel lançar, em junho, uma guerra de 12 dias contra a República Islâmica, que também incluiu bombardeios de aviões de guerra dos EUA a instalações nucleares iranianas. Ele ameaçou o Irã com uma ação militar que faria os ataques americanos anteriores a locais de enriquecimento de urânio "parecerem coisa pequena".

Apreensão no setor aéreo A tensão levou ao menos duas companhias aéreas europeias a suspender alguns voos para a região. A Air France cancelou dois voos de ida e volta entre Paris e Dubai no fim de semana. A companhia afirmou que está "acompanhando de perto, em tempo real, os desdobramentos no Oriente Médio e monitorando continuamente a situação geopolítica nos territórios atendidos e sobrevoados por suas aeronaves, a fim de garantir o mais alto nível de segurança operacional". A empresa informou que retomaria o serviço para Dubai ainda no sábado.