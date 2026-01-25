França detém capitão de petroleiro suspeito de fazer parte da 'frota sombra' da Rússia

A Marinha da França interceptou e deteve o capitão de um petroleiro nomeado Grinch no Mar Mediterrâneo, sob suspeita de transportar petróleo em violação das sanções contra a Rússia, de acordo com informações divulgadas neste domingo. Ele foi entregue às autoridades judiciais e está sob custódia para interrogatório.

O Grinch, que contava com tripulação indiana, veio de Murmansk, no noroeste da Rússia, e é suspeito de fazer parte da "frota sombra" russa sancionada. Um vídeo fornecido pelos militares franceses mostrou membros da marinha embarcando no navio a partir de um helicóptero no início desta semana.