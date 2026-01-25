França detém capitão de petroleiro suspeito de fazer parte da 'frota sombra' da Rússia
A Marinha da França interceptou e deteve o capitão de um petroleiro nomeado Grinch no Mar Mediterrâneo, sob suspeita de transportar petróleo em violação das sanções contra a Rússia, de acordo com informações divulgadas neste domingo. Ele foi entregue às autoridades judiciais e está sob custódia para interrogatório.
O Grinch, que contava com tripulação indiana, veio de Murmansk, no noroeste da Rússia, e é suspeito de fazer parte da "frota sombra" russa sancionada. Um vídeo fornecido pelos militares franceses mostrou membros da marinha embarcando no navio a partir de um helicóptero no início desta semana.
Acredita-se que a Rússia esteja usando uma frota de mais de 400 navios para evadir sanções devido à guerra na Ucrânia. A França e outros países prometeram reprimir essa prática. A frota é composta por embarcações antigas e petroleiros de propriedade de entidades não transparentes com endereços em países não sancionadores, navegando sob bandeiras desses países.
Em setembro do ano passado, as forças navais francesas embarcaram em outro petroleiro na costa atlântica francesa, que o presidente francês, Emmanuel Macron, também vinculou à frota sombra. O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou essa interceptação como um ato de pirataria.
